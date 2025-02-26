Россиянин с гранатой ограбил бар и АЗС в Ивановской области

Местный житель при помощи пистолета заставил сотрудников выдать ему денежные средства из кассы.

Российские правоохранительные органы расследуют два разбойных нападения, совершённых жителем Кохмы в Ивановской области. В пресс-службе регионального управления полиции через социальные сети отметили, что злоумышленником оказался 33-летний местный житель. Мужчина ранее бы судим за аналогичное противоправное деяние и преступление против личности. В октябре 2024 года фигурант расследования в ночное время зашёл в один из баров. Там он продемонстрировал сотрудникам заведения предмет, похожий на гранату. Далее посетитель потребовал от девушки-продавца отдать ему выручку. От страха работница питейного заведения впала в ступор, поэтому не смогла выполнить требование.

Тогда налётчик перелез через барную стойку, оттолкнул потерпевшую, забрал из кассы денежные средства и скрылся. пресс-служба МВД РФ

В ноябре того же года, преступник повторил противоправное деяние. Он напал на кассира автозаправочной станции (АЗС) также в позднее время суток. На этот раз женщина, увидев схожий с гранатой предмет, не растерялась, а стала кричать и звать на помощь. В ответ на это мужчина ударил её по лицу, похитил из кассы 224 тысячи рублей. Подозреваемого удалось поймать спустя несколько часов. Во время преступления шел сильный снегопад. Злоумышленник, скрываясь от преследования, оставил на снежном покрове следы от своей обуви. Благодаря им оперативники установили путь отхода и местонахождение фигуранта расследования. Он был задержан при силовой поддержке Росгвардии. Ведется уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа