Россиянин привел лошадь в подъезд многоэтажки и устроил скандал с женой

Мужчина не смог оседлать животное.

Житель Кемеровской области пришел домой в три часа ночи и привел с собой в квартиру лошадь. Инцидент произошел на территории города Осинники, он попал на запись с камеры видеонаблюдения. В кадре заметно, что мужчина попытался оседлать животное прямо в подъезде, однако у него не получилось это сделать. Очевидцы объяснили журналистам, что в помещение подвыпившего мужа не пустила жена, а соседи стали свидетелями семейного конфликта. Они пояснили, что мужчина снимает жилплощадь, в настоящее время сотрудники управляющей компании разыскивают владелицу квартиры. Лошадь из подъезда удалось вывести.

В Ленобласти лошадь схватила девочку за воротник куртки и перебросила через ограждение.

Фото и видео: Telegram / SHOT