Россиянин получил восемь лет колонии за убийство подозреваемого в педофилии

Владимир Санкин проведет 8 лет в колонии строгого режима.

Россиянин Владимир Санкин получил восемь лет колонии за убийство подозреваемого в педофилии. Об этом сообщили представители пресс-службы Калининского суда города Уфы. Фигурант расследования проведет срок заключения в исправительной колонии строгого режима. Мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, который по неосторожности повлек смерть потерпевшего. При этом с гражданина сняты обвинения разбойном нападении.

Приговором суда от 14 января 2021 года Санкин В. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Наказание назначено в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима заявление суда

Дело рассматривалось в закрытом режиме. В нем принимали участие присяжные заседатели. В декабре 2020 года они вынесли подсудимому обвинительный вердикт.

Напомним, что 30 января прошлого года к Владимиру Санкину обратился 14-летний подросток. Мальчик рассказал,что по отношению к нему незнакомый мужчина совершил развратные действия. Россиянин решил разобраться с подозреваемым. Между мужчинами завязалась драка. В результате оппонент Санкина скончался в машине скорой помощи от полученных травм. Жертве было 54 года.

В Петербурге адвоката осудили на 17 лет за организацию убийства и мошенничество с документами.

Фото: Piter.tv