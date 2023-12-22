Россиянин на автомобиле влетел в группу школьников и попал на видео

На территории российского города городе Усть-Абакане в Хакасии мужчина за рулем автомобиля влетел в группу школьников. Инцидент попал на видеозапись с уличной камеры видеонаблюдения. Ролик с моментом ДТП опубликован в Telegram-канале "112". В кадре заметно, что транспортное средство сначала двигалось по заснеженной дороге, а затем свернуло на обочину. Там машина столкнулась с подростками. В результате удара двоих пострадавших отбросило в сторону.
Одному из них диагностировали перелом кости руки, у другого выявили повреждение позвоночника.
сообщение ТГ-канала 112
Уточняется, что находившийся за рулем 42-летний россиянин получил ссадины и ушибы. Согласно предварительным сведениям, водитель автомобиля не справился с управлением. Ведется проверка произошедшего.
Пресечена деятельность домушников в Забайкальском крае.
Фото и видео: Telegram / 112
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