Россиянин на автомобиле влетел в группу школьников и попал на видео

Пострадали три человека.

На территории российского города городе Усть-Абакане в Хакасии мужчина за рулем автомобиля влетел в группу школьников. Инцидент попал на видеозапись с уличной камеры видеонаблюдения. Ролик с моментом ДТП опубликован в Telegram-канале "112". В кадре заметно, что транспортное средство сначала двигалось по заснеженной дороге, а затем свернуло на обочину. Там машина столкнулась с подростками. В результате удара двоих пострадавших отбросило в сторону.

Одному из них диагностировали перелом кости руки, у другого выявили повреждение позвоночника. сообщение ТГ-канала 112

Уточняется, что находившийся за рулем 42-летний россиянин получил ссадины и ушибы. Согласно предварительным сведениям, водитель автомобиля не справился с управлением. Ведется проверка произошедшего.

Пресечена деятельность домушников в Забайкальском крае.

Фото и видео: Telegram / 112