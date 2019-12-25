Россияне стали объединять ипотеку и потребкредиты

Таким образом россияне экономят на переплатах.

За последние три месяца интерес россиян к объединению при рефинансировании ипотечных и потребительских кредитов вырос на 15-20%. Займы начали объединять под низкий процент, это позволит сэкономить на переплатах. Об этом пишут "Известия".

По информации издания, интерес к обычному рефинансированию снизился с рекордных показателей в 17-18% в марте прошлого года до 10-11% в августе 2021 года.

Как отметила замруководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова, при рефинансировании в другом банке можно получить большую сумму, чем была. При этом ежемесячный платеж станет ниже и появятся дополнительные деньги.

При этом коммерческий директор ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов отметил, что объединенный кредит будет сформирован в один залоговый. Поэтому есть риск потерять имущество.

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