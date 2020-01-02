Россияне собираются сэкономить на новогодних подарках для близких

Опрос показал, на чем собираются экономить россияне в преддверии праздников.

Исследование показало, на чем хотят сэкономить россияне в Новый год. Более трети жителей страны вообще не намерены праздновать. Те же, кто решил устроить себе праздник, хотят сократить расходы. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на результаты исследования компании "Робот Займер".

Средства экономятся за счет покупки елки (10,1 %), подарков близким и друзьям (10,6 %), развлекательных мероприятий. Почти 8,1% россиян отказались от приобретения новогоднего наряда. А 7,9% планируют отказать себе в удовольствии накрыть праздничный стол

Реже всего россияне будут экономить на праздничных поездках (2,7 %) и украшении дома (2,3 %).

Ранее Piter.tv писал о том, что одинокие петербургские пенсионеры получили новогодние подарки.