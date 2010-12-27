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Одинокие петербургские пенсионеры получили новогодние подарки
Сегодня, 11:54
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IRINA_CHALKINA

Одинокие петербургские пенсионеры получили новогодние подарки

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Подарки помогли собрать жители Петербурга, в том числе те, которые живут за пределами страны.

В понедельник, 30 декабря, стало известно о том, что одинокие петербургские пенсионеры получили новогодние подарки. Об этом сообщает "Фонтанка".

Изначально фонд "Долго и счастливо" планировал собрать 210 подарочных наборов для пожилых людей. В итоге горожане собрали  261 набор. Известно, что  50 подарков сотрудники фонда передали в больницу им. Кащенко.

Известно, что подарки собирали петербуржцы, в том числе те, которые живут за пределами страны.

Ранее мы сообщали о том, что Дед Мороз поздравил пассажиров на станции метро "Адмиралтейская".

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Общество,

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