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Россияне смогут получить льготный ипотечный кредит на строительство частного дома своими силами
Сегодня, 14:02
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Россияне смогут получить льготный ипотечный кредит на строительство частного дома своими силами

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Всего планируют выдать около 8 тысяч кредитов.

Россияне смогут получить льготную ипотеку на строительство частных домов собственными силами, то есть без привлечения профессиональных подрядчиков. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил портал "Строительный Петербург".

Льготная ставка не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке составит в Москве, Петербурге и их областях 12 млн рублей. В остальных регионах — 6 млн.

В правительстве планируют выдать 8 тысяч кредитов на подобных условиях.

Ранее Мишустин сообщил о том, что максимальный размер кредита по льготной ипотеке увеличится до 30 млн рублей.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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