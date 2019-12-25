Россияне смогут получить льготный ипотечный кредит на строительство частного дома своими силами

Всего планируют выдать около 8 тысяч кредитов.

Россияне смогут получить льготную ипотеку на строительство частных домов собственными силами, то есть без привлечения профессиональных подрядчиков. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил портал "Строительный Петербург".

Льготная ставка не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке составит в Москве, Петербурге и их областях 12 млн рублей. В остальных регионах — 6 млн.

В правительстве планируют выдать 8 тысяч кредитов на подобных условиях.

Ранее Мишустин сообщил о том, что максимальный размер кредита по льготной ипотеке увеличится до 30 млн рублей.

Фото: Piter.tv