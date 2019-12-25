Россияне смогут получать соцвыплаты через госуслуги в автоматическом режиме

Для получения выплат по случаю рождения ребенка или выхода на пенсию не нужно будет подавать отдельных заявлений.

На портале Госуслуг появится специальный сервис, который позволит автоматически получать социальные выплаты. Об этом "Известиям" рассказали в Минтруде.

Созданное для этого социальное казначейство обеспечит автоматическое начисление соцвыплат на счет гражданина, по указанным им реквизитам. При этом россияне смогут дать согласие на проактивное перечисление.

Клиентам не нужно будет оформлять лишние бумаги и посещать для этого отделения различных ведомств — документы будут доступны в цифровом формате. Для всех выплат будет открыт один счет, что избавляет пользователя от необходимости следить за несколькими финансовыми источниками. Андрей Осипов, старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов и сегментов ВТБ

Банк ВТБ принимал активное участие в разработке проекта.

Новый сервис позволит получать соцвыплаты сразу после наступления условий для них, без дополнительных заявлений. Речь идет о, например, рождении ребенка или выходе на пенсию.

Однако связанная с нуждаемостью помощь, например, пособие по безработице, будут всё же начисляться по заявлению.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге более 10 тыс. медиков, пострадавших от COVID-19, получили соцвыплаты

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