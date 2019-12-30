Россияне позитивно относятся к развитию искусственного интеллекта

ВЦИОМ узнал мнение россиян по поводу внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и технологической безработицы. Почти половина опрошенных позитивно смотрят развитие этой сферы.
Только 12 % респондентов испытывают негативные эмоции, 31% относится нейтрально, а 7% выразили удивление и иные эмоции. По мнению 87% участников опроса, государство должно заниматься развитием технологий ИИ, в то время как 30% допускают, что это может отнять у них рабочее место.
При этом только 29% опрошенных смогли дать определение искусственному интеллекту, 38% ответили, где он может использоваться.
"А это значит, что по мере их неизбежного и более близкого знакомства с ИИ их мнение еще может измениться",
— отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Ранее ученые придумали алгоритм, который обучается через вознаграждения.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )