Россияне позитивно относятся к развитию искусственного интеллекта

При этом жители России не так много знают о нем.

ВЦИОМ узнал мнение россиян по поводу внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и технологической безработицы. Почти половина опрошенных позитивно смотрят развитие этой сферы.

Только 12 % респондентов испытывают негативные эмоции, 31% относится нейтрально, а 7% выразили удивление и иные эмоции. По мнению 87% участников опроса, государство должно заниматься развитием технологий ИИ, в то время как 30% допускают, что это может отнять у них рабочее место.

При этом только 29% опрошенных смогли дать определение искусственному интеллекту, 38% ответили, где он может использоваться.

"А это значит, что по мере их неизбежного и более близкого знакомства с ИИ их мнение еще может измениться", — отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Ранее ученые придумали алгоритм, который обучается через вознаграждения.

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