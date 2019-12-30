Ученые придумали алгоритм. который обучается через вознаграждения

Он поможет лучше понимать психическое здоровье и мотивацию людей.

Ученые разработали алгоритм, который способен обучится посредством системы наград. Об этом сообщает портал MIT Technology Review.

Система устроена таким образом, что искусственный интеллект используют положительные и отрицательные обратные связи. ИИ пытается предсказать какое действие даст ему вознаграждение, а какое не позволит достичь результата. Основываясь на полученных данных, он принимает дальнейшее решение.

Таким образом ученые хотят проверить теорию о том, как в нашем мозгу работают механизмы вознаграждения. Известно, что гипотеза уже подтверждена первоначальными экспериментальными выводами.

По мнению исследователей это поможет лучше понимать психическое здоровье и мотивацию людей, а также создать ИИ, максимально приближенный к человеческому.

Ранее мы писали о том, что ученые засняли кошек, питавшихся человеческой плотью.