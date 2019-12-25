Россиянам рассказали, как мошенники заставляют скачивать вредоносное ПО

Правоохранители просят не устанавливать приложения по просьбе "сотрудников банков", "коллег" или "операторов связи".

Мошенники под видом оператора связи, правоохранительных органов или "коллег" заставляют граждан страны скачивать вредоносное программное обеспечение. Об этом население предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Один из самых распространенных методов обмана аферистами заставить пользователя под видом оператора связи для для пролонгации (продления) договора, перехода на новый тариф 5G ил улучшения качества связи установить на гаджет якобы служебную программу. Иногда злоумышленники объясняют это действие тем, что из-за смены мобильного номера или тарифного плана человеку требуется внести изменения в банковское приложение. Мошенники создают искусственную срочность и страх перед тем, что бездействие приведет к проблемам со связью или финансовыми операциями.

Вредоносное программное обеспечение не появляется в устройстве из ниоткуда. Цель злоумышленников - обойти вашу осторожность и заставить добровольно установить вредоносный APK-файл на ваш Android-телефон. пресс-служба полиции

Под видом сотрудника банка они просят обновить банковское приложение, проверить начисленные бонусы и кешбэк, а также защитить счет от подозрительных операций. Для этого якобы важно установить на телефон "обновленную" или "специальную защитную" версию банковского приложения (Сбер.apk, ВТБ.apk, ЦБ.apk, Security.apk).

МВД рассказало о распространении вредоносного ПО через YouTube-каналы.

Фото: pxhere.com