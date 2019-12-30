Россиянам пообещали теплую весну

Температура будет на несколько градусов выше климатической нормы.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал теплую весну в России. Он заявил, что в этом году температура воздуха в марте-мае будет на несколько градусов выше климатической нормы. Об этом пишет РБК.

По словам синоптика, январь и февраль в РФ также будут теплыми. При этом настоящая зима с холодами в этом году уже не настанет.

В январе температура воздуха превысит норму на 4-6 градусов, в феврале – на 3-4 градуса. В отдельные дни столбик термометра опуститься ниже минус 5 градусов. Снега будет мало.

В марте, по словам Тишковца, температура будет выше нормы на 3-4 градуса, в апреле – на 1-2, а в мае – на 1 градус. Таким образом, аномалия будет постепенно сокращаться.

Ранее мы писали, что в России ожидаются новые температурные рекорды.