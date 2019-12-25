Россиянам пообещали аномальную погоду зимой

Вероятный прогноз с октября по март опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Предстоящая зима будет отличаться разнонаправленными температурными аномалиями на всей территории РФ. Февраль 2021 года при этом окажется холоднее, чем в этом году. Вероятный прогноз с октября по март опубликовали на сайте Гидрометцентра.

В октябре в западных областях СЗФО, Кемеровской, Красноярской и Иркутской областях температура будет превышать норму. На юге Центрального и Приволжского федеральных округов будет холоднее, чем в 2019 году.

В ноябре будет выше нормы на востоке Северо-Западного, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и на северо-востоке Якутии.

Декабрь также будет теплым на большей части СЗФО, в Сибирском федеральном округе, в Якутии. Холоднее, чем в 2019 году, будет на Дальнем Востоке.

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