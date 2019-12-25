Россиянам объяснили, как изменится размер пенсий с 1 августа

Власти в регионах пересчитают пенсии и соцподдержку для ряда категорий.

С первого августа 2025 года в России начнет действовать расширенный пакет социальной поддержки. Дополнительные меры коснутся пенсионеров, студентов, семей с детьми и сотрудников нескольких профессий. С 1 августа произойдет ежегодная индексация накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты. Размер будет зависеть от результатов инвестирования за предыдущий год. Также в последний летний месяц на 8 907,70 рубля вырастет пенсия у тех граждан, которым исполнится 80 лет или будет установлена I группа инвалидности. Власти пересчитают выплату и работающим пенсионерам на основе страховых взносов за 2024 год.

Известно, что на территории Подольска Московской области власти будут ежемесячно компенсировать проезд врачам и среднему медицинскому персоналу, которые работают на ставку и больше в государственных организациях, которые находятся в округе. При этом медики должны проживать за 50 километров дальше границ этой территории. Такими данными с журналистами издания Life.ru поделилась ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

Администрация Мурманской области решила поддержать студентов, которые окончили первый курс за учебный сезон 2024-2025 годов на отлично. Молодые люди смогут получить именную стипендию губернатора в размере ста тысяч рублей. Претендовать на выплату могут россияне в возрасте до 35 лет, обучающиеся на очном отделении в государственных вузах региона, которые также не имеют академических задолженностей и дисциплинарных взысканий. Все оценки за учебный год должны быть отличными без пересдач. Кроме этого, нужно соответствовать одному из критериев: иметь минимум 250 баллов по ЕГЭ с учетом индивидуальных достижений и (или) медаль, диплом с отличием СПО или право на зачисление без экзаменов по определенным основаниям. Списки на стипендии подают образовательные организации, а выплату студентам чиновники перечислят до 20 августа.

В российских регионах зафиксированы выплаты к юбилеям. Для примера, в Подмосковье 100-летним пенсионерам полагается пять тысяч рублей, в Петербурге и Ленинградской области жителям к 90-летнему юбилею начисляют 15 тысяч рублей, к 95-летию – 20 тысяч, за возраст 100 и старше – 25 тысяч ежегодно и разово. К юбилеям супружеской жизни в Москве в 2025 году за 50-летний брак власти поощряли суммой в 27 972 рубля, за 55 и 60 – 34 964, за 65 и 70 – 41 955. В Петербурге к золотой свадьбе дарили 50 тысяч, на 60-летие – 60 тысяч, на 70 – 70 тысяч, на 75 – 75 тысяч на семью. Аналогичные выплаты затрагивают Подмосковье, Сочи, Владимирскую, Белгородскую, Тюменскую, Кировскую, Вологодскую, Нижегородскую, Пензенскую и Архангельскую области, Северную Осетию, ЯНАО и ХМАО.

Работающим пенсионерам в Петербурге и Ленобласти пересчитают пенсии с 1 августа.

Фото: Piter.tv