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Россиян предупредили о вспышке острой инфекционной болезни в Испании и Португалии
Сегодня, 8:42
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lesjasap
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Россиян предупредили о вспышке острой инфекционной болезни в Испании и Португалии

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Туристические поездки в Испанию и Португалию могут закончиться летальным исходом.

Россиян предупреждают об опасности поездок в Испанию и Португалию. В двух государствах обнаружили крупные вспышки опасной инфекционной болезни -  легионеллеза. Об этом сообщают представители Роспотребнадзора на официальном сайте ведомства. 
 
На Майорке в Испании зарегистрировано более 13 случаев заражения среди туристов. Данные взяты с середины сентября по начало октября 2017 года. Добавим, что один из инцидентов заончился летальным исходом: погиб житель Великобритании. 
 
Возбудители острой инфекции обнаружены в пробах окружающей среды, которые собирались вблизи местных отелей. Ситуацией занимаются эксперты.
 
В Португалии известно о заражении в одной из больниц. Пострадало 2 медицинских сотрудника и 26 пациентов. 
Теги: заражение , испания , поездки , португалия , туризм
Категории: Новости России

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