Россиян предупредили о вспышке острой инфекционной болезни в Испании и Португалии

Туристические поездки в Испанию и Португалию могут закончиться летальным исходом.

Россиян предупреждают об опасности поездок в Испанию и Португалию. В двух государствах обнаружили крупные вспышки опасной инфекционной болезни - легионеллеза. Об этом сообщают представители Роспотребнадзора на официальном сайте ведомства.

На Майорке в Испании зарегистрировано более 13 случаев заражения среди туристов. Данные взяты с середины сентября по начало октября 2017 года. Добавим, что один из инцидентов заончился летальным исходом: погиб житель Великобритании.

Возбудители острой инфекции обнаружены в пробах окружающей среды, которые собирались вблизи местных отелей. Ситуацией занимаются эксперты.

В Португалии известно о заражении в одной из больниц. Пострадало 2 медицинских сотрудника и 26 пациентов.