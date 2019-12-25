Россия увеличила торговлю с пятью странами ЕС в 2024 году

Лидером по показателю роста торговли с РФ стала Ирландия.

Россия увеличила торговлю с пятью странами Евросоюза в 2024 году. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Евростата.

Лидером по показателю роста торговли с РФ стала Ирландия. Уточняется, что рост был зафиксирован в 1,5 раза и составил 743,4 млн евро. Вторым по этом показателю стала Хорватия. Товарооборот между Москвой и Загребом увеличился на 31% (до 367,9 млн евро). Тройку лидеров замкнула Франция – на 31% (6 млрд евро). Также в топ-5 вошли Словения (2%, 1,3 млрд евро) и Швеция (1,4%, 873 млн евро).

Ранее мы сообщали, что промышленное производство в Санкт-Петербурге выросло почти на 11% в 2024 году.

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