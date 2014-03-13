Россия удержит первенство по экспорту пшеницы, заявил Путин

Глава РФ оценил урожай в стране.

Москва удержит первое место в мире по экспорту пшеницы на мировые рынки, так как российский урожай в этом году очень хороший. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая на заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Политик пояснил иностранным партнерам, что потенциал отправки сельскохозяйственного ресурса сохраняется на отметке в 60 процентов. Он добавил, что пщеница является очень важным товаром для общества.

По большинству сельхозтоваров ЕврАзЭС фактически уже достиг уровня самообеспечения. Наше объединение занимает прочные передовые позиции в мире по производству и экспорту пшеницы. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал решить проблему нехватки лечебного питания.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда