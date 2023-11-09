Президент России Владимир Путин призвал решить проблему нехватки лечебного питания. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
По словам главы государства, соответствующую номенклатуру товаров надо производить, а не действовать по принципу "зубы на полку". Он подчеркнул, что необходимо понимать, как и в какие сроки можно решить проблему.
Если не хватает специального питания, нужно решать этот вопрос.
Владимир Путин, президент России
Ранее мы сообщали, что Путин прибыл с официальным визитом в Казахстан.
Видео: kremlin.ru
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