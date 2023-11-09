Его встретил в аэропорту президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Казахстан. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".

Самолет с российским лидером приземлился сегодня, 9 ноября, в аэропорту Астаны. Его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Главы государств проведут переговоры, а также примут участие в работе форума межрегионального сотрудничества. На переговорах стороны обсудят взаимные инвестиции и сотрудничество в разных областях.

Ранее Путин сообщил об изменениях в защите россиян от долговых нагрузок.

Видео: Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье