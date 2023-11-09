Президент подчеркнул, что люди должны знать об этих изменениях.

Президент РФ Владимир Путин сообщил об изменениях в защите россиян от долговых нагрузок. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

Глава государства отметил, что в этом вопросе есть значительные изменения. Он попросил выступить первым министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Путин подчеркнул, что люди должны знать об этих изменениях. По его словам, каждый гражданин должен понимать, что все эти действия направлены на защиту интересов населения.

Ранее Путин заявил, что наблюдаются попытки стран НАТО расширить свое влияние.

Видео: kremlin.ru