Путин: наблюдаются попытки стран НАТО расширить свое влияние

По словам президента, страны альянса предпринимают попытки выйти за географические рамки своей деятельности.

Наблюдаются попытки стран НАТО расширить свое влияние. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с зампредом центрального военного совета КНР Чжан Юся.

Глава государства отметил, что страны альянса предпринимают попытки выйти за географические рамки своей деятельности. Он подчеркнул, что тем самым они нарушают свои собственные доктриальные документы. Также Путин заявил, что США все больше и больше "втягивают все страны альянса в создание напряженной обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Ранее Путин заявил, что многие государства намеренно расшатывают стабильность СНГ.

Видео: kremlin.ru