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Путин заявил, что многие государства намеренно расшатывают стабильность СНГ

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Глава государства отметил, что для членов СНГ остаются общими угрозы терроризма и организованной преступности.

Президент России Владимир Путин заявил, что многие государства намеренно расшатывают стабильность СНГ. Об этом он заявил в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей совбезов стран Содружества, которая проходит в Москве.

Глава государства отметил, что для членов СНГ остаются общими угрозы терроризма и организованной преступности. Он также отметил угрозы наркоторговли и незаконной миграции. По его словам, сохраняются риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.

Действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционных наших тесных торговых, кооперационных, культурных связей.

Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с первым вице-премьером Белоусовым.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, снг, стабильность
Категории: Лента новостей, Новости России,

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