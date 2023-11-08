Президент России Владимир Путин заявил, что многие государства намеренно расшатывают стабильность СНГ. Об этом он заявил в видеообращении к участникам ХI встречи секретарей совбезов стран Содружества, которая проходит в Москве.
Глава государства отметил, что для членов СНГ остаются общими угрозы терроризма и организованной преступности. Он также отметил угрозы наркоторговли и незаконной миграции. По его словам, сохраняются риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.
Действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционных наших тесных торговых, кооперационных, культурных связей.
Владимир Путин, президент России
Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с первым вице-премьером Белоусовым.
Видео: kremlin.ru
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