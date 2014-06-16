Путин провел встречу с первым вице-премьером Белоусовым

Белоусов проинформировал президента о ходе работы над законопроектом о технологической политике.

Президент России Владимир Путин провел встречу с первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Первый заместитель главы Правительства проинформировал Путина о ходе работы над законопроектом о технологической политике. Белоусов отметил, что в мае 2023 года была принята Концепция технологического развития, после чего правительство приступило к разработке закона, который закрепляет основные идеи и концепты этого документа. Он также подчеркнул, что сейчас закон находится в высокой стадии подготовки.

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Видео: kremlin.ru