Сергей Вершинин сообщил о приглашении Антониу Гутерриша в Татарстан.

Москва пригласила генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерреша на саммит БРИКС, организованной в Казани. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова Сергей Вершинин.

Туда приглашены много стран, туда приглашен тоже генеральный секретарь ООН, которого ждут в Казани. Сергей Вершинин, замглавы МИД РФ

Напомним, что БРИКС представляет из межгосударственное объединение, сформированное в 2006 году. Первоначально в состав входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, а с начала 2024 года к организации присоединились Египет, Эфиопия ,Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. С 1 января Москва председательствует в БРИКС. Российские представители проведут более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основной встречей станет саммит c участием глав государств. Он состоится с 22 по 24 октября в столице Татарстана.

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"