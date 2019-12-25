Суд не учёл нюансы антикоррупционного законодательства России.

Россия обжаловала решение суда в Гааге по выплате акционерам ЮКОСа. Об этом сообщают в пресс-службе российского министерства юстиции.

В ведомстве рассказали, что Российская Федерация подала кассационную жалобу. В нём она требует отмены решения гаагского апелляционного суда по иску мажоритарных акционеров ЮКОСа. По нему РФ обязана выплатить им 57 миллиардов долларов в качестве возмещённого ущерба, который они якобы понесли, рассказали в Минюсте.

В ведомстве добавили, что сумма увеличилась с 50 до 57 миллионов из-за накопившихся пени. При этом суд Гааги не учёл нюансы антикоррупционного законодательства России. Минюст считает, что бывшие акционеры получили контроль над компанией при помощи сговора, фиктивных торгов и подкупа чиновников, которые отвечали за процесс приватизации. Эти факты, подчеркнули в ведомстве, считаются доказанными.

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