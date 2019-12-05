МИД России объявил персоной нон грата болгарского дипломата

Посол Болгарии должен покинуть РФ в течение 24 часов.

МИД России объявил персоной нон грата одного из сотрудников посольства Болгарии в Москве. Нежелательным лицом был признан болгарский дипломат Атанас Крыстин. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Болгарский дипломат должен покинуть территорию РФ в течение 24 часов. Он находится в том же ранге, что и российский посол, объявленный персоной нон грата властями Болгарии.

Напомним, в конце октября 2019 года власти Болгарии заподозрили российского дипломата в шпионаже и выслали его из страны. Москва пообещала принять ответные меры, "как это принято в дипломатической практике".

Ранее Германия объявила персонами нон грата двух российских послов.