Россия обсуждает на международных площадках переход к "зеленой" экономике

В МИД РФ рассказали о преимуществе России.

Россия обсуждает на различных международных площадках переход к "зеленым" технологиям. Об этом в открытом интервью заявил заместитель главы МИД Сергей Вершинин.

То, что у нас сейчас делается с точки зрения выбросов, очень актуальная тема...Вы представляете, сколько нужно, наверное, государственной мудрости, чтобы понять, что вложения в низкоэмиссионную экономику сегодня, конечно, обременительны для бюджета, но это даст отдачу через 10-15 лет Сергей Вершинин, замглавы МИД России

Чиновник отметил, что Россия имеет серьезное преимущество в мире, так как владеет большой площадью лесов.По данному показателю страна занимает первое место. Вершинин заявил, что это преимущество необходимо использовать в переговорах, так как "время не ждет".

Напомним, что "зеленая" экономика уже сейчас контролируется международными механизмами. В их числе - программа ООН по окружающей среде, Монреальский протокол по озоновому слою, Конвенция о биологическом образовании, Парижское соглашение по климату.

Кремль ответил на противоречия в заявлениях МИД и СВР по "Новичку".

Видео: YouTube / TASS