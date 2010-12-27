Эксперт: резервный фонд может помочь российской экономике во время падения цен на нефть

Однако лишь в том случае, если падение цен будет непродолжительным.

Доцентр кафедры "Макроэкономика" Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев заявил о том, что российская финансовая система выдержит краткосрочное падение цен на нефть ниже показателя бюджетного правила.

Бюджетное правило - механизм, который снижает зависимость российского федерального бюджета и внутренних экономических условий от цен на энергоносители. Базовую цену на нефть составляют 42 доллара за баррель. Сумма, полученная сверх этого лимита, идет в резервный фонд, который может помочь в случае падения цен на ресурс.

Арефьев считает, что экономика России не пострадает в том случае, если падение цен будет непродолжительным. В то же время есть и недостатки: для того, чтобы накопить резервы, приходится "вынимать деньги из нашей собственной экономики". Эксперт считает, что деньги, изъятые из резервного фонда не работают над созданием добавленной стоимость в рамках отечественной экономики. Из-за этого сдерживается экономический рост.

"Поэтому это приводит к ухудшению ситуации в нашей экономике в долгосрочном плане, а в краткосрочном плане мы делаем заделы для того, чтобы у нас не было резких всплесков на валютном рынке и обеспечивалась макроэкономическая стабильность", - отметил Петр Арефьев.

Ранее о падении цен на нефть сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

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