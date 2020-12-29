Российскую команду дисквалифицировали с эстафеты на этапе КМ в Лахти

Лыжник Александр Большунов в финишном створе отмахнулся от спортсмена из Финляндии, а затем сбил его с ног на финише.

Скандалом закончилась командная гонка на этапе Кубка мира по лыжам в финском Лахти. Россиянин Александр Большунов вступил в конфликт с финским лыжником Йони Маки. В финишном створе финн отказался пропустить набравшего хорошую скорость россиянина. За это Большунов сначала попытался ударить оппонента лыжной палкой, а затем, уже после финиша, на всей скорости въехал в своего соперника. Как результат, разозленный атлет сбил с ног сразу несколько финишировавших спортсменов.

В социальных сетях уже появилось видео инцидента. На нем можно разглядеть, что и финский спортсмен вел себя не до конца этично. Он увидел, что Большунов собирается обойти его справа, и начал смещаться, пытаясь "подрезать" россиянина. Впрочем, официально такие действия не запрещены правилами лыжных гонок.

Результатом скандала стала дисквалификация российской сборной и аннулирование результатов всех четырех российских спортсменов в данном забеге. Это фактически лишило сборную бронзовой медали, которая и была завоевана силами Большунова и команды. Однако, парадоксальным образом, бронза досталась второму составу сборной, который в этой гонке финишировал 4-м. Сообщается, что штаб национальной команды будет писать протест и жалобы по поводу действий Йони Маки, которые наша сторона расценила как неспортивное поведение.

Видео: Youtube/olympic.sp