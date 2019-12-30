Российских отельеров призвали остерегаться туристов из Китая

Письма с соответствующим содержанием выслал Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор призвал российских отельеров остерегаться туристов из стран с повышенной опасностью распространения нового типа коронавируса. В частности, речь идет о китайцах. Об этом "Известиям" рассказали представители гостиниц в Санкт-Петербурге, которые получили письма с соответствующим содержанием.

В письмах отельерам не запрещают размещать у себя в гостиницах туристов из Китая. Однако их просят соблюдать меры по предотвращению распространения вируса. В частности, они должны закупить медицинские маски, чаще дезинфицировать помещения, инструктировать персонал об особых мерах предосторожности.

Напомним, что с 28 января въезд организованных китайских групп в Россию приостановлен. Это связано с тем, что власти КНР приняли решение о временной остановке туристической деятельности внутри страны и на зарубежных направлениях. При этом индивидуальные посещения по-прежнему разрешены. Однако число самостоятельных путешественников составляет лишь 10-15 % от общего турпотока из КНР.

По оценкам экспертов, упущенная прибыль в российской туристической деятельности из-за этой ситуации может составить не менее 30 млн долларов. Если запрет будет действовать и летом, то эта цифра достигнет более 1,2 млрд долларов.

Ранее эпидемиолог назвал дату спада коронавируса.

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