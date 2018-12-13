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Российский самолёт обвинили в нарушении границ Эстонии

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Он находился в воздушном пространстве республики менее минуты.

В понедельник, 20 мая, стало известно, что российский самолёт обвинили в нарушении границ Эстонии. Об этом сообщают РИА Новости.

Пресс-служба Эстонии утверждает, что инцидент произошел 18 мая около острова Вайндло. Так, российский самолет Ту-154 следовал по представленному плану полёта, но его транспондер был включен. Известно, что экипаж самолета по неизвестным причинам не ответил диспетчеру Эстонии. Самолет продержался в воздушном пространстве региона менее минуты. 

Как сообщает СМИ,  МИД страны уже вызвал посла России в Эстонии Александра Петрова и передал ему ноту.

Видео:Piter.TV

 

Теги: мировые новости, новости россии, эстония
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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