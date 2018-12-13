Он находился в воздушном пространстве республики менее минуты.

В понедельник, 20 мая, стало известно, что российский самолёт обвинили в нарушении границ Эстонии. Об этом сообщают РИА Новости.

Пресс-служба Эстонии утверждает, что инцидент произошел 18 мая около острова Вайндло. Так, российский самолет Ту-154 следовал по представленному плану полёта, но его транспондер был включен. Известно, что экипаж самолета по неизвестным причинам не ответил диспетчеру Эстонии. Самолет продержался в воздушном пространстве региона менее минуты.

Как сообщает СМИ, МИД страны уже вызвал посла России в Эстонии Александра Петрова и передал ему ноту.

Видео:Piter.TV