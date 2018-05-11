Российский гонщик сделал сальто на скорости 300 км в час

В сети появилось видео с моментом аварии, которое не вошло в эфир о гонках, снятое одним из зрителей.

На прошедшем в Бельгии марафоне "6часов Спа" болид российского гонщика Исаакяна Матевоса перевернулся в воздухе на скорости 300 километров в час. Один из многочисленных зрителей снял этот момент на видео и разместил в интернете.

Авария произошла на 133 круге. Автомобиль Исаакяна изменил траекторию на огромной скорости, взлетел в воздух и перевернулся. Матевос отделался несколькими синяками. После такой аварии это огромная удача, о чем позднее признался сам гонщик.

Причины аварии выясняются.

Видео: YouTube/jolahiti