Российский депутат объяснил видео с ездой его Range Rover по Байкалу

Александр Мельников объяснил, что за рулем машины находился другой человек.

Депутат городского совета Улан-Удэ Александр Мельников объяснил журналистам размещенное в социальных сетях видео с ездой его дорогостоящего автомобиля по Байкалу. Парламентарий уточнил, что за рулем машины находился другой человек.

Сегодня был в природоохранной прокуратуре, где все подробно объяснил. Установлено, что за рулем был другой человек. Он вызван для дачи показаний. Александр Мельников, депутат Бурятии

Напомним, что глава городского совета Чимит Бальжинимаев сообщил общественности о том, что по данному инциденту с машиной начали проверку. Ролик с иномаркой Range Rover, который ездит по берегу Байкала, заезжая в воду, Александр Мельников опубликовал некоторое время назад. Затем политик сделал все свои аккаунты закрытыми.

Опубликован допрос скопинского маньяка, в отношении которого возбуждено новое дело по статье "Укрывательство преступлений".

Фото и видео: Telegram / Babr Mash