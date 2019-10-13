МИД РФ обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Организация страдает из-за того, что Америка стала злостным неплательщиком взносов.

В МИДе России рассказали, что США являются главными неплательщиками в бюджет ООН. По мнению политиков, такое отношение американцев подрывает работу организации. Об этом сообщили "РИА Новости".

Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги заявили российские дипломаты

Накануне генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что финансовое положение ООН значительно ухудшилось. К октябрю 2019 года 65 государств не оплатили организационные взносы. Общая задолженность по регулярному бюджету составляет 1,385 миллиарда долларов

Согласно сведениям от помощника генсекретаря ООН Чандру Рамантана, около 97% от этой суммы должны семь государств: США, Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла. Главным неплательщиком стала Америка, которая задолжала казне более одного млрд долларов.

Известно, что глава Первого комитета Сача Серхио Льорентти Солис намерен обратиться к генсеку ООН из-за невыдачи американских виз делегатам нескольких стран.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге стартовал прием заявок на Fan ID на Евро-2020.

Видео: YouTube/ Amazing Technology