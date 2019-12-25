Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны, а снижения заражаемости — в конце мая. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на опрос инфекционистов.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что это обусловлено несколькими факторами.
Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен.
Евгений Тимаков, инфекционист
При этом, подчеркнул он, люди, которые переболели коронавирусом в прошлом году, сейчас могут заразиться повторно.
Также Тимаков отметил, что переносившие COVID-19 бессимптомно к врачам не обращались, поэтому прошлогодняя весенняя статистика может не отражать реальную эпидемиологическую ситуацию.
Ранее мы писали, что снизилось число желающих привиться от коронавируса.
Фото: pixabay.com
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