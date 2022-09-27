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Российские войска уничтожили 17 снарядов HIMARS под Херсоном и Харьковом

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Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО на СВО.

Российские противовоздушные системы за последние сутки проведения специальной военной операции сбили украинскую ракету "Точка-У", а также 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, семь беспилотников противника. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков от 27 сентября. Известно, что "Точка-У" находилась в районе Купянска в Харьковской области.

В воздухе ликвидированы 17 снарядов HIMARS в районе города Херсон, населённых пунктов: Отрадокаменка, Новая Каховка, Михайловка Херсонской области и Купянск Харьковской области.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Также российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов, летавших над территорией Донецкой народной республики, Херсонской и Харьковской областях.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, беспилотники, игорь конашенков, минобороны, пво, рсзо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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