Российские войска уничтожили 17 снарядов HIMARS под Херсоном и Харьковом

Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО на СВО.

Российские противовоздушные системы за последние сутки проведения специальной военной операции сбили украинскую ракету "Точка-У", а также 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, семь беспилотников противника. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков от 27 сентября. Известно, что "Точка-У" находилась в районе Купянска в Харьковской области.

В воздухе ликвидированы 17 снарядов HIMARS в районе города Херсон, населённых пунктов: Отрадокаменка, Новая Каховка, Михайловка Херсонской области и Купянск Харьковской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Также российская ПВО за сутки сбила семь украинских дронов, летавших над территорией Донецкой народной республики, Херсонской и Харьковской областях.

Фото и видео: Минобороны России