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Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады ВСУ

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации ВСУ у Константиновки.

Более 150 украинских военных уничтожены массированным ударом по пункту дислокации 81-й бригады, расположенной в населенном пункте Константиновка в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 27 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе  Константиновке более 150 украинских военнослужащих.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВКС России нанесли удары по промзоне в Николаеве.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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