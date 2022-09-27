Российские военные нанесли удар по пункту дислокации 81-й бригады ВСУ

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации ВСУ у Константиновки.

Более 150 украинских военных уничтожены массированным ударом по пункту дислокации 81-й бригады, расположенной в населенном пункте Константиновка в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 27 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков.

В результате массированного огневого удара по пункту временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Константиновке более 150 украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВКС России нанесли удары по промзоне в Николаеве.

Фото и видео: Минобороны России

