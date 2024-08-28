Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области

В задаче на СВО были задействованы силы Ка-52М и Ми-8.

Российские экипажи вертолетов Ка-52М и Ми-8 уничтожили личный состав и бронированную технику Вооруженных сил Украины, размещенные в приграничном районе Курской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороны в социальных сетях. Известно, что воздушный удар совершен при помощи авиационных средств поражения по заранее разведанным объектам противника.

По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены. пресс-служба Минобороны РФ

По завершению использования авиационных средств поражений летчики выполнили противоракетный маневр, а затем выпустили тепловые ловушки. После этого пилоты успешно вернулись на площадку вылета.

Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ под Красногоровкой.

Фото и видео: Минобороны России