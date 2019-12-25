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Российские туристы начали отменять туры в Белоруссию
Сегодня, 15:45
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matveyvn

Российские туристы начали отменять туры в Белоруссию

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Причина в нестабильной ситуации внутри страны.

Российские туристы начали отменять туры в Белоруссию из-за неспокойной обстановки в республике. Больше недели там идут протесты против фальсификации результатов президентских выборов и милицейского насилия.

О том, что туристы из РФ начали массово отказываться от отдыха в Белоруссиии, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По её словам, спрос на туры в республику сильно упал. Многие туристы аннулируют купленные до этого туры.

Ранее Лукашенко согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституции.

Теги: атор, белоруссия, путешествия, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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