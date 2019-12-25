Причина в нестабильной ситуации внутри страны.

Российские туристы начали отменять туры в Белоруссию из-за неспокойной обстановки в республике. Больше недели там идут протесты против фальсификации результатов президентских выборов и милицейского насилия.

О том, что туристы из РФ начали массово отказываться от отдыха в Белоруссиии, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По её словам, спрос на туры в республику сильно упал. Многие туристы аннулируют купленные до этого туры.

Ранее Лукашенко согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституции.