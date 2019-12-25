Российские семьи оценили доход для сведения концов с концами

Самыми требовательными стали молодые семьи и семьи с детьми-инвалидами.

Российским домохозяйствам для того, чтобы оплатить все необходимые ежедневные расходы, необходимо зарабатывать минимум 60,9 тыс. рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование Росстата.

Так, к величине минимального дохода самыми требовательными оказались молодые семьи, которым ежемесячно необходимо зарабатывать 80,9 тыс. рублей. А семьи с детьми-инвалидами назвали сумму в 88,4 тыс. рублей.

Выяснилось, что 24,3% домохозяйств могут без последствий для бюджета покупать самые необходимые товары. При этом порядка 75,7% семей испытывают финансовые затруднения. Однако в этом вопросе есть тенденция к улучшению. Так, в 2018 году финансовые затруднения были у 79,5% домохозяйств, а в 2016 – у 84,6% семей.

Опрос был проведен в октябре-ноябре прошлого года.

Ранее мы писали, что по числу заболевших коронавирусом Россия вышла на четвертое место в мире.

Фото: pixabay