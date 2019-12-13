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Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста черенком лопаты

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Подробности резонансного дела приводит газета "Московский комсомолец".

В пятницу, 13 декабря, в Тимирязевском суде Москвы вынесли приговор преступной группе из восьми человек. Ее участниками были также таксист и пятеро служителей полиции. За их спинами – ряд преступлений, среди которых пытки предпринимателя и юристов, один из которых был изнасилован черенком от лопаты.

По версии следствия, группой руководил таксист. Преступлениями группа занималась в свободное от работы время – группа принимала заказы на пытки людей в 2017-2018 годах.  55-летнему пострадавшему отомстили за успешную работу в суде. Однако само изнасилование лопатой не входило в планы заказчика.

8 участников преступного сообщества получили сроки в колонии общего режима, от 6 до 12 лет.

Ранее мы сообщали о том, что дело о крушении "Боинга" в Казани шестилетней давности передали в суд.

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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