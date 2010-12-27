Российские перевозчики требуют через суд заблокировать BlaBlaCar

Инициатором иска стало астраханское ООО "Транс Лайн", занимающееся междугородними автобусными перевозками.

На днях в Таганский суд Москвы с исками обратились несколько десятков автоперевозчиков и автовокзалов. Их требованием была блокировка сервиса BlaBlaCar. Иск был зарегистрирован 1 ноября. Об этом пишет ФАН.

Инициатором иска стало астраханское ООО "Транс Лайн", которое занимается междугородними автобусными перевозками.

Истец попросил суд признать информацию на сайте и мобильном приложении BlaBlaCar запрещенной в России, а сетевой адрес внести в реестр запрещенных ресурсов. Помимо этого, компания "Транс Лайн" требует запретить деятельность ООО "Комьюто Рус" в на территории страны в части работы сервиса BlaBlaCar.

Напоминаем, что в начале октября указанный сервис стал платным для россиян. Руководство портала сообщило, что платить придется не всем пользователям сайта, а только тем пассажирам, которые планируют поездку дальше 120 км. Оплата составит 149 рублей на день или по 199 рублей при подписке на месяц.