С начала года российские фильмы заработали в прокате более 7 млрд рублей

Зрителями отечественного кино стали 27 млн человек.

В первом квартале 2021 года зрителями отечественного кино в российском прокате стали 27 млн человек. За просмотр фильмов они отдали в общей сложности более 7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

Среди 10 крупнейших фильмов, которые вышли в прокат в 2021 году, оказались пять картин отечественного производства. Первое место занял сказочный блокбастер "Последний богатырь: Корень зла" Дмитрия Дьяченко, кассовые сборы которого составили более 2 млрд рублей.

Также внимание россиян привлек фильм-сказка "Конек-Горбунок" Олега Погодина со сборами в 1,17 млрд рублей. На третьем месте по сборам оказался "Огонь" Алексея Нужного о героизме пожарных и спасателей. С начала показов он заработал в прокате 913 млн рублей.

Кроме того, популярностью у российских зрителей пользовались комедии "Батя" и "Пара из будущего".

Совокупные сборы в российском прокате с начала года составили 12,86 млрд рублей (вместе с зарубежными фильмами). В кино сходили 47 млн россиян.

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Фото: Piter.TV