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Российские эксперты рассказали о последствиях флирта на работе

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Излишние знаки внимания к женщине-коллеге могут быть расценены как домогательства.

Эксперт по современному этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова рассказала о том, чем для мужчины может обернуться флирт на работе. Об этом сообщают СМИ. 

По мнению специалиста, в России теперь излишние знаки внимания к женщине-коллеге могут быть расценены как домогательства. Это связанно с западными тенденциями. 

Если раньше мы могли на это закрывать глаза, улыбаться, то на Западе сейчас особенно это достаточно серьезная волна, которая ведет к глобальным последствиям

рассказывает Баранова

В случае обвинений в домогательствах у мужчины могут быть серьезные проблемы в карьере. Кроме того, обиженная коллега может довести дело до суда. Эксперты советуют, представителям мужского пола  быть аккуратнее даже с галантностью.

Ранее мы сообщали о том, что у Петербурга может появиться новый гимн

Видео:Saturday Night Live

 

Теги: новости россии, общество, флирт на работе
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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