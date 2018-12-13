Российские эксперты рассказали о последствиях флирта на работе

Излишние знаки внимания к женщине-коллеге могут быть расценены как домогательства.

Эксперт по современному этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова рассказала о том, чем для мужчины может обернуться флирт на работе. Об этом сообщают СМИ.

По мнению специалиста, в России теперь излишние знаки внимания к женщине-коллеге могут быть расценены как домогательства. Это связанно с западными тенденциями.

Если раньше мы могли на это закрывать глаза, улыбаться, то на Западе сейчас особенно это достаточно серьезная волна, которая ведет к глобальным последствиям рассказывает Баранова

В случае обвинений в домогательствах у мужчины могут быть серьезные проблемы в карьере. Кроме того, обиженная коллега может довести дело до суда. Эксперты советуют, представителям мужского пола быть аккуратнее даже с галантностью.

Ранее мы сообщали о том, что у Петербурга может появиться новый гимн

Видео:Saturday Night Live