Российские бойцы сбили дрон ВСУ чешского производства стоимостью 550 тысяч евро

Иностранное устройство изучат военные специалисты.

Представители российского добровольческого отряда "Барс-10" сбили над территорией бывшего Каховского водохранилища беспилотник Primoco One чешского производства стоимостью полмиллиона евро. В настоящее время техника передана дл изучения отечественным специалистам. Соответствующими данными с журналистами "РИА Новостей" поделился командир отряда с позывным "Сатурн". Эксперт добавил, что дрон упал в болотистой местности, так как дно ГЭС не высохло еще до конца.

Мы получили сообщение — разведданные от поста воздушного наблюдения, — что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Когда мы его визуально обнаружили, сбили из ПЗРК. Понимая, что сбитый чешский беспилотник — важный объект для изучения, попытались его достать. боец "Сатурн"

Поврежденный объект военнослужащие доставали ползком, так как почва не выдерживает вес человека. В результате собраны все части БПЛА, включая двигатель устройства. Primoco считается беспилотником самолетного типа, используемый для осуществления разведки и наблюдения. Он имеет автопилот, ночное видение, работает в любых погодных условиях.

Напомним, что в ноябре 2022 года шесть таких дронов Украине передал Люксембург. При этом в июне прошлого года производитель этих беспилотников чешская компания Primoco UAV SE сообщила о продаже "европейскому клиенту" как раз шести аппаратов Primoco UAV One 150 на общую сумму в 3,3 миллиона евро.

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Фото и видео: Telegram /РИА Новости