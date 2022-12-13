Российская группировка "Восток" пресекла украинскую попытку разведки боем и сбила три БПЛА

Александр Гордеев рассказал о ликвидации свыше 30 националистов на СВО.

Группировка Вооруженных сил России "Восток" ликвидировала в зоне проведения специальной военной операции на Украине три беспилотника противника, которые располагались на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Соответствующее заявление перед журналистами "РИА Новостей" сделал руководитель пресс-центра Александр Гордеев. Эксперт добавил, что специалистам удалось прервать попытку со стороны ВСУ провести разведывательную миссию боем. Благодаря расчетам зенитных ракетных комплексов "Бук" и С-300, военные поразили три снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, а также "Оса-АКМ" и "Стрела-10" успешно сбили в воздухе дроны "Валькирия" и "Фурия" от ВСУ.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки "Восток" пресекли попытку проведения разведки боем передовых позиций наших войск. Мотострелковыми подразделениями при поддержке артиллерии уничтожены более 30 националистов. Александр Гордеев, начальник пресс-службы "Востока".

Военнослужащий подчеркнул, что еще одну "Фурию" на Запорожском направлении поразил расчет зенитного ракетного комплекса "Тор".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости