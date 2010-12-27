Россельхознадзор: Два петербургских предприятия могли не до конца уничтожить опасное мясо

Предприятия уничтожили 531 тонну опасной и некачественной мясной продукции, но в подозрительно короткие сроки.

Россельхознадзор по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям установил, что на двух предприятиях в городе на Неве резко увеличилось количество ветеринарных конфискатов, которые принадлежат Росимуществу. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Россельхознадзор направил запрос в Росимущество. Выяснилось, что в 2018-2019 годах ветеринарная служба Петербурга не проинформировала и не согласовала с Россельхознадзором разрешение на уничтожение 531 тонн опасной и некачественной мясной продукции. Одно предприятие сожгло 289 тонн, а второе - 242 тонны.

В ведомстве вызвало подозрение то, что мясо было уничтожено в кратчайшие сроки. Есть предположение, что опасная и некачественная продукция могла быть легализована на внутреннем рынке России.

Во время проведения прокурорской проверки предприятия не предоставили документацию, которая бы подтвердила уничтожение продукции в полном объеме. Проверки продолжаются, далее делом займутся следственные органы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что только один из 13 видов мягких сыров качественный.

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