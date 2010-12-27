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Россельхознадзор не пустил в Петербург 1,5 центнера молочки из Финляндии
Сегодня, 12:33
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Alena_Zinovieva
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Россельхознадзор не пустил в Петербург 1,5 центнера молочки из Финляндии

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За первую неделю мая специалисты пресекли 30 попыток ввоза в страну запрещенной продукции.

Россельхознадзор отчитался о работе на границе России и Финляндии. За первую неделю мая сотрудники ведомства пресекли 30 попыток ввоза в страну санкционной продукции. Запрещенный товар нашли в багаже и ручной клади путешественников. Всего специалисты изъяли 1,5 центнера молока и сыра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что на пунктах  пропуска Светогорск, Торфяновка и Брусничное из сумок туристов извлекли продукцию без заводской упаковки, а также с превышением максимально допустимого объема. В ведомстве напомнили, что провозить через границу разрешается только продукты в заводской упаковке и не более 5 кг на одного человека.

Ранее мы писали, что Россельхознадзор запретил ввоз в порт Петербурга неизвестной рыбы.

Фото: pixabay.com

Теги: молочка , новости спб , правила ввоза продуктов из финляндии в петербург , россельхознадзор
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество Картина дня

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