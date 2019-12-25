В прошлом году в Петербурге изъяли более 10 тонн небезопасной молочки

За год сделали 6315 проб молочной продукции.

В 2020 году специалисты Управления Роспотребнадзора по Петербургу сделали 6315 проб молочной продукции. По результатам проверки из продажи изъяли 100 партий молочной продукции общей массой более 10,3 тонн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В 2,4% проверяемой продукции выявили несоответствие по физико-химическим показателям, 1,8% - не подходили по микробиологическим показателям. Товар не имел маркировки и документов, подтверждающих его качество и безопасность. При этом во всех пробах молочки не было нарушений по санитарно-химическим показателям, ГМО, радиоактивным веществам и антибиотикам.

Нарушителей привлекли к административной ответственности. Петербуржцам напомнили, что молочные продукты следует покупать только в специализированных магазинах, где созданы условия для их хранения. При покупке необходимо проверять состав и целостность упаковки, а также информацию на маркировке.

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